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Balın kokusunu alan ayı kapıyı açmak için böyle uğraştı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu barakadan bal kokusu alarak kapıyı açmaya uğraşan ayı güvenlik kamerasına yansıdı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:31
Balın kokusunu alan ayı kapıyı açmak için böyle uğraştı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu barakadan bal kokusu alarak kapıyı açmaya uğraşan ayı güvenlik kamerasına yansıdı.


Sürmene’de baba mesleği arıcılığı sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarına dadanan ayılarla mücadele ediyor. Barakasının dört bir tarafına yerleştirdiği güvenlik kameralarıyla gelen misafirlerini izleyerek ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşan Sedef, bu sefer bir ayının bal için verdiği uğraşı kaydetti. Bal kokusunu alan bir ayının barakanın kapısını açmak için uğraş verdiği o anlarda barakanın içinde bulunan Sedef, görüntüleri “Anzer balının kokusunu almış. Durumlar vahim. İçeride adrenalin tavan yaptı” ifadeleriyle paylaştı.



3 dakika ile kurtulmuştu


Sürmene ilçesinde ilk olarak barakasının önünde bulunan kovanlara saldıran ayılarla tanışan Sedef, daha sonra otomobiliyle ayıları kovalamıştı. Sedef, bu görüntüler üzerine barakasının önüne koyduğu bal kovanları ile misafirlerinden özür dilemişti. Barakasının önüne kurduğu güvenlik kamerasıyla ayıları görüntüleyen Sedef, barakasından elindeki fener ile dışarıya çıkmış, kovanlarını kontrol ettikten sonra tekrar barakasına girmişti. Güvenlik kamerasının kayıtta olduğu anlarda Sedef’in barakasına girmesinden yaklaşık 3 dakika sonra ayılar tekrar kovanların olduğu barakanın önüne gelmiş, bu sefer bal bulamayan ayılar bir süre sonra bölgeden ayrılmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:31
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