Balıkta bereketli sezon

1 Eylül’de tezgahları şenlenen balıkçılar, bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini belirttiler.

15 Nisan’da denizlerde başlayacak av yasağı öncesinde sezonun son balıkları tezgahları süslüyor. Bu yıl iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyen balıkçılar, vatandaşın bol bol balık yediğini dile getirdiler. Av yasağının girmesiyle çiftlik balıklarının ön plana çıkacağını vurgulayan balıkçılar, balık tutkunlarının yaz döneminde de balık bulabileceğini belirttiler.

"Hamsi bu yıl fazla olmadı"

Bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten balıkçı Kadir Topal, "İyi bir sezon geçirdik. Vatandaşlar bol bol balık yedi. Balık diğer ürünlere göre daha uygundu. Hem sağlıklı hem uygun olunca vatandaş balığı tercih ediyor. Bu yıl en fazla çinekop, barbun, palamut, istavrit oldu. Hamsi bu yıl fazla olmadı. Seneye hamsinin daha fazla olacağını düşünüyoruz. Levrek, çupra, somon, alabalık gibi balıklarla devam edeceğiz" dedi.

"Palamut fazla oldu, hamsi olmadı"

Bu sezon bol balık olduğunu belirten balıkçı Kurtça Aydın, "On numara sezon geçirdik. Bir tek fazla hamsi yoktu. Palamut fazla oldu, hamsi olmadı. İnşallah seneye daha iyi olur. Vatandaş iyi balık yedi bu sezon" diye konuştu.

Sezonun son balık fiyatları ortalama şu şekilde: Levrek 25 TL, somon 25 TL, mezgit, 10 TL, istavrit 10 TL, kefal 15 TL, alabalık 25 TL, barbun 15 TL, çupra 30 TL, çinekop 20 TL.