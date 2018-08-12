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Balıklıgöl'e ziyaretçi yağmuru! Hafta sonları dolup taşıyor

Şanlıurfa’da vatandaşlar, hem serinlemek hem de zaman geçirmek içinhafta sonları Balıklıgöl’e akın ediyor. İl dışından gelenler ziyaretçiler'de Balıklıgöl’e büyük ilgi gösteriyor.

12 Ağustos 2018 Pazar 17:10
Balıklıgöl'e ziyaretçi yağmuru! Hafta sonları dolup taşıyor

Ağustos aynının ortasına gelinirken Balıklıgöl’ü ziyaret edenlerin sayısında da her geçen gün artış oluyor. Hafta içi çalışmak zorunda kalan vatandaşlar, hafta sonu ise Balıklıgöl’ü akın ediyor. Şanlıurfalıların yanı sıra il dışından gelenlerin de ilk tercihi Balıklıgöl oluyor. Aileleriyle birlikte Balıklıgöl’e gelen vatandaşlar, balıklara yem verip plato içerisindeki tarihi yerleri geziyor. Hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmayan vatandaşlar, ağaçların gölgesinde serinlemenin de tadına varıyor.

ŞANLIURFA’YA İLK DEFA GELDİM

Balıklıgöl’ü gezmek için Ankara’dan geldiğini söyleyen Ali Yavuz, "Şanlıurfa’ya ilk gelişim. Buraya gelme sebebim peygamberler şehri oluşu. Buranın manevi havası, manevi hazzı dini kitaplarda okuduğumuz Balıklıgöl hikayesi. Bize bir hikaye gibi gelir ama aslında bir hikaye değil, tarihin gerekleri. Hazreti İbrahim’in mancınıkla buraya atılması, odunların balık olması, Allah’ın takdiri bu şekilde. Görmeyenlerin gelip görmesini isterim. Peygamberler şehrinde Hazreti Eyüp’ün de kabrini ziyaret etmek lazım. Onun da ayrı bir manevi havası var. Zaten Urfa güzel bir şehir, anlatmaya gerek yok. Tarihi yaşayan, İslami duygusu olan insanlar bunu bilir. Ayrıştırma yapmadan gelebilirler, tavsiye ederim" dedi.

GELİP BU MANEVİ HAVADAN NASİPLENSİNLER

Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya 15 yıl sonra yeniden geldiğini söyleyen Hanifi Özer ise, "Urfa’ya en son 2003 yılında geldim. 15 yıl sonra yeniden gelmek nasip oldu. Manevi havası, atmosferi çok güzel. Gelip görmeyenleri buraya davet ediyorum. Gelip gezsinler, görsünler. Bu manevi havadan onlar da nasiplensin" şeklinde konuştu.

18 yıl aradan sonra yeniden Balıklıgöl’e gelen Yusuf Mavi ise, "Kısmet oldu 2000 yılında geldim. Gerçekten manevi hazzı büyük bir şekilde hissediyorsunuz. Hazreti İbrahim’in makamını görmek, Balıklıgöl'ü görmek. Çocuklarımızla beraber geliyoruz. Biz de elimizden geldiğinde onlara anlatmaya çalışıyoruz. Yani gelmeyenler hayatlarında büyük bir şey kaçırır" dedi.

İl dışından olduğu kadar ilçelerden de Balıklıgöl’ü gezmeye gelenler oluyor. Viranşehir ilçesinden gelen Ali Abacı, "Şanlıurfa tarihi eserleriyle, yemekleriyle, kültürüyle meşhur bir yer. Viranşehirliyim. Daha önceden 2 ay önce gelmiştim. Herkesi Şanlıurfa’ya davet ediyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 17:10
  1. Gaziantep
  2. Ankara
  3. Balıklıgöl
  4. Şanlıurfa
  5. ziyaretçi yağmuru

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