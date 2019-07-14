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Balıklıgöl’de KPSS yoğunluğu

Şanlıurfa’da Cumartesi günü KPSS sınavına giren öğrenciler sınav sonrası aileleriyle birlikte Balıklıgöl’e giderek dua etti.

14 Temmuz 2019 Pazar 17:27
Balıklıgöl’de KPSS yoğunluğu

Şanlıurfa’da Cumartesi günü KPSS sınavına giren öğrenciler sınav sonrası aileleriyle birlikte Balıklıgöl’e giderek dua etti.


Şanlıurfa’da, öğrenciler Cumartesi günü gerçekleştirilen KPSS sınavı sonrası streslerini Balıklıgöl’de dua ederek giderdi. Öğrenciler sınav sonrası Balıklıgöl’e giderek namaz kılıp dua etti. Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan mağaranın önünde ve içerisinde dua eden öğrenciler, camide namaz kıldıktan sonra balıklara yem attı. Öğrenciler aileleriyle birlikte Hazreti İbrahim’in makamına gelerek kendi gelecekleri içim hayırlısını dilemek için dua ettiklerini söyledi.


Balıklıgöle her Pazar Diyarbakır’dan gezmeye gelen Gülseren Yıldırım, ”Herkesin buraya gelmelerini tavsiye ediyorum gerçekten çok güzel yerler var. İnsan kendini çok huzurlu hissediyor. Ağaçların gölgesinde gölgelenmek, tarihi bir yer olduğu için çok mutluyum, burayı gezmekten de onur duyuyorum. Geçmişini bilmeyen insanın geleceği pek parlak olamaz. Bu yüzden sınava giren bütün öğrencilerinde buraya gelmesini tavsiye ediyorum” dedi.


İstanbul’dan gelin Şanlıurfa’ya gelin almak için gelen ailelerise sınava giren öğrenciler için şöyle dua etti, “Sınava giren öğrencilerin Allah yardımcıları olsun. Rabbim’den herkese sınavında başarılar diliyorum Rabbim herkesin emeğini boşa vermesin. Urfa’dan gelin alıp gidiyoruz İstanbul’a" diye konuştu.


Yerli vatandaşlar ise günlerini hatıra fotoğrafı çekerek geçirdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:27
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