0553 313 94 23

Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1.

13 Eylül 2019 Cuma 22:18
Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Balıkesirspor sahasında Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.


Maçın ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu, "Üç puan aldığımız için mutluyuz, bundan sonra bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" dedi.


Göksu, maçın ardından yaptığı açıklamada, futbolcuları iyi mücadele ettikleri için kutladığını dile getirdi. Rakip takımın da oyunu çirkinleştirmeden oynadığı ifade eden Göksu, şöyle konuştu:


"Golleri biz bulduk, daha farklı da kazanabilirdik. Kaçırılmayacak golleri kaçırdık, bu yüzden çok üzüldük. Üç puan aldığımız için mutluyuz, bundan sonra bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Milli maç arasında yeni transferlerimizle takımdaki oyuncular çok iyi uyum sağladı. Bu sürdüğü sürece iyi neticeler alacağımıza inanıyorum."



Ümraniyespor cephesi


Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, ayaklarının yere basmadıklarını söylerken, bunun sonunda mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu belirtti.


Taşyürek, Balıkesirspor’un bu maç kendilerinden daha iyi oynadığını ifade ederek, "Bizden daha iyi, daha konsantrelerdi. Biz üçte üç yapınca ayaklarımız yere basmadı, rakibimizin pozisyonuna bakarak maç oynamadan kendi kafamızda pozisyona girdik. Çok erken yediğimiz golden sonra çabalarımız sonuç vermedi. Balıkesirspor’u tebrik ediyorum" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 22:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı 43 bin 472 kişi izledi
    1. Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı 43..
    2. Metin Oktay unutulmadı
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında 55..
    4. Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa:..
    5. Futbol: Süper Lig
    6. Galatasaray'a 3 puanı Falcao getirdi!
    7. Basketbol: Gloria Kupası
    8. Teknofest İstanbul ziyaret saatleri 2019
    9. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat..
    10. Serdal Adalı'nın acı günü
    11. Maçın ardından
    12. İzmir’de 142 kaçak göçmen yakalandı
    13. Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının..
    14. Teknofest nerede yapılacak?
    15. Vefat eden eski Zimbabve Devlet..
    16. Hollanda polisinden göçmenlere..
    17. Bakan Albayrak'tan faiz indirimi..
    18. Kabine değişecek mi? Erdoğan'dan flaş..
    19. Fatih Terim maçı locadan takip etti
    20. Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz..
    21. Karahasanoğlu'nun şoke eden askerlik..
    22. Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu:..
    23. Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya..
    24. "Sporcularımız Dünya Güreş..
    25. Martin Linnes’ten takıma destek
    26. Feyzioğlu: Hepsinin yüzlerine çarpacağız
    27. Kolonlarında çatlak oluşan bina..
    28. Ayçiçeği üreticisinin fiyat sıkıntısı
    29. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    30. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonda 6..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi