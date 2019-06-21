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Balıkesirspor, Nuno dosyasını kapattı

Balıkesirspor, eski oyuncusu Nuno Andre Coelho'ya olan borcunu ödeyerek küme düşmekten kurtuldu

21 Haziran 2019 Cuma 19:16
Balıkesirspor, Nuno dosyasını kapattı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, eski futbolcusu Nuno Andre Coelho'ya olan 600 bin avro borcunu ödeyerek FİFA tarafından verilecek küme düşme cezasından kurtuldu.

Balıkesirspor'un, Süper Lig kadrosunda yer alan Nuno Andre Coelho'ya olan borcunu son gününde ödediği bildirildi.

Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski oyuncularına olan borçlarını ödediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Nuno Andre Coelho'nun hesabına, yaptığımız pazarlıklar sonrası 600 bin avroyu yatırarak borçtan kurtulduk. Kulübümüz için zorlu bir süreci geride bıraktık. Artık küme düşme korkusu yaşamayacağız, transfer yasağımız en kısa sürede kalkacak. Ödenmesi gereken esas parayı ödedik, konuya dair cezai işlem gerektirmeyen vergi ödemelerimiz kaldı. Onları da yaptıktan sonra önümüze bakacağız. Artık içerideki ödemelerimize yöneleceğiz. Bu işi parayla değil inanarak başardık, camiamız için hayırlı uğurlu olsun."

Kulübün Süper Lig kadrosunda yer alan futbolcu Nuno Andre Coelho, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FİFA'ya şikayette bulunmuş, kulüp iki defa yapılandırdığı borcu ödeyemeyince geçen yıl 6 puanı silinmiş ve transfer yapma yasağı almış, bu yıl ise küme düşürülme cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Kulübün borcunu ödediğine dair başvurusunun ardından transfer yasağının da önümüzdeki günlerde kaldırılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:16
  1. Balıkesir
  2. Balıkesirspor
  3. borç
  4. Nuno Andre Coelho

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