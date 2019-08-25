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Balıkesirspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

TFF 1.

25 Ağustos 2019 Pazar 01:47
Balıkesirspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Balıkesirspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan çok zor şartlar altında güçlü bir rakibe karşı önemli bir sonuca imza attıklarını söyledi. Tandoğan, “Çok zorluklar altında maddi manevi bir çok sıkıntıların olduğu bir süreç yaşadık. Kampta 18’e yakın altyapıdan oyuncu seçtik. Bunların içinde 17-18 yaşında daha bir tane topa vurmamış oyuncular vardı bu ligde. Ama benim kendi iç dünyamda inanmadığım hiçbir şeye adım atmam. Başaramayacağım hiçbir şeyin arkasında durmam. Odamda bir kağıt var. Bir gün sizle de paylaşırım. Skoru yazdım 2-1 diye. İnanmasaydım bunu yazmazdım. Oyuncularıma çok teşekkür ederim. Gencecik çocuklar bunlar. O kadar zor bir maça çıktılar ki aslında. Karşımızdaki rakip bu ligin en iyi kadrosu. Neler yapabileceklerini tane tane anlattım onlara. Genç oyuncularla çalışmanın şu avantajı oluyor. Sizin söylediklerinizi harfi harfine uyguluyorlar. İçerideki ağabeylerinin özverileri, maçı kazanma istekleri beni gerçekten çok mutlu etti. Taraftarımız belki 2-3 bin kişi vardı. Daha çok destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaman gelecek onlar bize destek olacaklar. Bu yüzden daha fazlasını istiyoruz. Bu çocuklarını bu desteğe ihtiyacı var. Buradan ileride milli takımı gidebilecek oyuncular var. Belki de Balıkesirspor’un hayatını kurtaracak oyuncu yetiştirirsem ne mutlu bana. Benim amacım Türk futboluna oyuncu yetiştirmek” dedi.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi


Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan haftalar ilerledikçe daha iyi oynayacaklarını belirtirken mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade etti. Bayarslan,“Yayın öncesinde Balıkesirspor’un genç koşan mücadele eden bir takım olduğunu bizim takımımızın daha tecrübeli bir ekip olduğunu belirtmiştim. Geçen seneden 6-7 kişi farklı bir kadromuz var. Biz haftalar ilerledikçe birlikte oynadıkça daha iyi oynayan bir ekip olacağımıza inanıyoruz. 37. dakikada kaptırdığımız bir topla 1-0 geride kapattık devreyi. İkinci yarıda planlarımız golü bulup, galibiyet üzerine gitmekti. İyi de başladık oyuna, pozisyonda bulduk ama gol geciktikçe oyuncularımızda telaş oldu. 77’de kontradan yine golü yedik. Bunu hiç beklemiyorduk. Geçen haftada 2-0 geriye düştükten sonra daha iyi oynadık. Bugünde 2-0’dan sonra baskıyı arttırdık. Direkten dönen topumuz oldu. Son dakikalarda 2-1’i yakaladık. Golden sonrada pozisyonlar yakaladık. Maçın hakkı bence beraberlikti. Balıkesirspor’u galibiyetten dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 01:47
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