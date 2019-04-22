Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Kardemir Karabükspor’u 7-1 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak bitime 4 hafta kala güvenli puanda oldukları içi mutlu olduklarını belirtirken kalan 4 maçta da en iyi sonuçları almak istediklerini söyledi.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, “Öncelikle Karabük’ün gençlerini tebrik ediyorum. Çok onurlu ve gururlu şekilde şehirlerini temsil ediyorlar. Hakem arkadaşlar iyi maç yönettiler. Bir teşekkürü de oyuncularıma yapıyorum. Çünkü ligin bitmesine 4 hafta kala birçok eksiğimize rağmen 13-14 kişi bugünlere geldik. İyi işler yaptık 4 hafta kala güvenli puanda olmak bizi mutlu ediyor. Önümüzde Denizlispor, Gazişehir, Adana Demir ve Hatay maçları var. Bu 4 haftayı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Bu maçlarda kazanacak gücümüz var. Devre arasında bazı oyuncularımız gitmeseydi. En azından bir iki tanesi gitmeseydi play-off oynayabilirdik. Öyle maçlarda sıkıştık ki alternatif bulamadık.Tüm yaşanan sorunlara rağmen iyi gittik. Ben yaşanan tüm olumsuzlara rağmen oyuncularıma kulüp personellerimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kardemir Karabükspor cephesi

Konuk ekip Kardemir Karabükspor’da Teknik Direktörü İlhan Özer fiziksel olarak yetersiz kaldıklarını ifade ederken kalan maçlarda da en iyi şekilde futbol oynamak istediklerini belirtti.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer, “Geçen hafta evimizde Giresun ile oynamıştık ve puan almıştık. Bu hafta buraya da puan için geldik ama genç bir ekip olmamız fiziksel olarak yetersiz olmamız bize sıkıntı yaratıyor. Bugünde bu sorunu yaşadık. Balıkesirspor’un kenar oyuncuları da hücuma çıktığı için istediğimiz savunmayı yapamadık. Golü yeyince de zaten genç çocuklar demoralize oluyorlar.Hatalar üzerine hatalar yaptık. 7-1’lik skorla mağlup oldu. Çocuklarımız böyle böyle öğrenecekler bizde bunun için buradayız. İnşallah bu gelişimi sağlarlar. Kalan 4 tane maçımız var bunları da en iyi şekilde oynayacağız” dedi.