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Balıkesirspor Baltok - Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1.

10 Mart 2019 Pazar 19:58
Balıkesirspor Baltok - Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Adanaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi.


Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, bir oyun kültürleri ve felsefeleri olduğunu ifade ederek iç sahada iyi oynadıklarını söyledi. Kazandıkları için mutlu olduğunu ifade eden Bulak, “İç saha dış saha sendromu dediğinizde biraz derinliğimiz olsa dışarıda da bunları deneyeceğiz. Ama o değişiklikleri yapamıyoruz orada kırılgan oynuyoruz. İçeride istediğimiz işleri yapabiliyor. Bizim metodumuz, oyun kültürümüz var bir oyun felsefemiz var bunu doğru kullandığınızda bir çok şeyi yapabiliyoruz. Çok egosu yüksek olan bir takım değiliz. Oyuncularımın birbirini eleştirebilme hakkı var. Eleştiriyorlar ve böylece kendilerini geliştirip büyütebiliyorlar. Rakip 3 santrfor değiştiriyor, 3 uzunu giriyor siz kenarda çırpınıyorsunuz. Yani oraya bir uzun koyup işi düzeltebilirsiniz, maalesef yapamıyorsunuz. Yaptığımız pas, kenar oyun, attığımız gol de yine çalışmamızın bir ürünü çünkü bizim felsefemiz yakın temas oyunu, pas, 40 metrede oyun ve kenar oyunu bunları yaptığımızda çok çok iyi şeyler yapıyoruz” dedi.



Adanaspor cephesi


Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise, “Buraya gelişimiz bulunduğumuz durumdan dolayı kaybetmeme adınaydı. Balıkesir’le bizim bulunduğumuz konum arasında çok büyük fark yoktu. Fakat Balıkesir rahatlıkla kazanmayı hissetmeye başladı. Maç öncesi baktığınızda alt bölümün ateşini hisseden takımların maçıydı. Puan alıp biraz rahat nefes almak istiyorduk. Oyuna düşündüğümüz doğrultuda başladık. Oyunun başında Robert ile yakaladığımız bir pozisyon var, değerlendirsek oyun ortağı olabilirdik. Bizim için en büyük sıkıntılardan bir tanesi oyuna çıkarken topu kaptırdık. Balıkesir’in dönüşü çabuk oldu bizim dönüşümüz defansif anlamda yerleşik düzen olmadığı anda yediğimiz golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. İkinci yarıda önce skoru dengelemek için çok çaba sarf ettik. Bilhassa son yarım saatte tüm riskleri almaya başladık. Elimizdeki bütün ön blok oyuncularını oyuna dahil ederek en azından skoru dengelemeye çalıştık. Çok baskılı gözüktük belki ama çok net pozisyon bulamadık. Bu riskler altında oynarken Balıkesirspor’un da bulacağı kontraları düşünüyorduk. Onlarda buldu 1 pozisyon ama değerlendiremedi. Ama maçın hakkı belki beraberlikti fakat Balıkesirspor kazandı. Onları ve kendi oyuncularımı kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:58
  1. kültür

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