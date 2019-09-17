Balıkesirli kitap kurtları yarıştı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından öğrencileri okumaya teşvik etmek amacıyla Balıkesir’de Kitap Kurdu Yarışması düzenlendi. Yarışmaya 400 ortaokul öğrencisi katıldı. Katılımcılara kitaplar dağıtıldı. Bu kitaplar üzerinden sorular soruldu. Yarışmanın il birincisi Mustafa Enes Döner oldu. Döner, kendisine yöneltilen 99 sorunun 97’sini doğru cevapladı.