Balıkesirli kadın muhtar binlerce vatandaşı hayırda buluşturdu

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Kızıklı Mahallesinde 31 Martta muhtar seçilen Berrin Satır, mahallede 5 yıldır yapılmayan çiftçi hayrını hayata geçirirken binlerce insanı buluşturdu. Hayra, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye BaşkanıCHP’li Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcısı Tamer Midilli. AK Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, İyi Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Mahalle meydanında Kuran okunup, bolluk ve bereket duaları yapılırken, kadınların hazırladığı 30 kazan pilav ayran ile ikram edildi. Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Muhtar Berrin Satır ve azalarına teşekkür etti. Hayırların birlik ve beraberliğe vesile olduğunu anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, “Bu köy hayırları bizleri birleştiren ve kaynaştıran güzel geleneklerdir. Bu günde, Kızıklı Mahallemizde güzel bir organizasyona şahit olduk. Köyümüzün bayan muhtarı ve azaları buna öncülük ettiler. Bu vesileyle muhtarımız Berrin hanım ve azalarını tebrik ediyorum” dedi. Hayra katılanlara teşekkür eden 2 çocuk annesi Muhtar Berrin Satır da, “Yıllardır sekteye uğrayan hayrımızı bu gün yaptık. Kaymakamımız, belediye başkanımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız teşrif ettiler. Birlik ve beraberliğe vesile olmasını diliyorum. Katılanlara teşekkür ediyorum. Allah hayrımızı kabul etsin” dedi. Emekli İmam Kenan Yıldız ise, ”Eskiden yağmur duası ve köy hayrı şeklinde olan etkinlik yaklaşık 5 yıldır yapılmıyordu. Yeni muhtarımız Berrin hanım ve azaları buna öncülük etiler. Hayrımıza yaptık. Başta muhtarımız Berrin hanım ve azaları olmaküzere, hayra destek olan tüm köylülerimize teşekkür ediyorum. Bu hayırlar birlik ve beraberliğe vesile olmaktadır” dedi.