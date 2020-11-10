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Korona Virüs Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin koronavirüse yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:39:00 -
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin koronavirüse yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yaptırdığı korona virüs testi sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Başkan Ergin koronavirüse yakalandı

Başkan Ergin, Ayvalık Belediyesi ve kendisine ait sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sağlık kuruluşları tarafından gerekli tetkik ve tedavilerinin başladığını vurgulayarak, korona virüs teşhisinin ardından Ayvalık için yaptığı çalışmaları kendisini izole ettiği evinden yapacağını ifade ederek, hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde tüm vatandaşları tedbirler konusunda azami özen göstermeye çağırdı.

10 Kasım koronavirüs tablosu

Öte yandan Türkiye'de 10 Kasım koronavirüs tablosu da açıklandı. Bugün 2 bin 529 hasta tespit edilirken 87 kişi de hayatını kaybetti.

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