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Balıkesir’e uyuşturucu madde getirirken şahıs, Yalova’da yakalandı

İstanbul’dan Balıkesir’e uyuşturucu madde geleceği bilgisi alan Balıkesir polisi, uyuşturucu satıcısına Yalova’da operasyon düzenledi.

04 Nisan 2019 Perşembe 10:47
Balıkesir’e uyuşturucu madde getirirken şahıs, Yalova’da yakalandı

İstanbul’dan Balıkesir’e uyuşturucu madde geleceği bilgisi alan Balıkesir polisi, uyuşturucu satıcısına Yalova’da operasyon düzenledi.


Edinilen bilgiye, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin Ş.A. isimli şahsın İstanbul’dan Balıkesir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisi üzerine polis ekipleri operasyonun riske edilememesi adına Yalova’da Ş.A.’nın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ş.A.’nın aracından yapılan aramada 1 kilo 24 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.


Narkotik ekipleri tarafından Yalova’da yakalanarak gözaltına alınan Ş.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 10:47
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