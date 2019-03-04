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Balıkesir’e şehit ateşi düştü

Balıkesir’in İvrindi ilçesi nüfusuna kayıtlı er, vatani görevini yaptığı Şırnak’ın Silopi ilçesinde nöbet mevziinde arkadaşının silahının ateş alması sonucu şehit düştü.

04 Mart 2019 Pazartesi 19:36
Balıkesir’e şehit ateşi düştü

Balıkesir’in İvrindi ilçesi nüfusuna kayıtlı er, vatani görevini yaptığı Şırnak’ın Silopi ilçesinde nöbet mevziinde arkadaşının silahının ateş alması sonucu şehit düştü.


Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki 172. Zırhlı Tugay Hudut Tabur Kışla Hizmet Tk. Komutanlığı emrinde görevli Piyade Er Uğur Çakmak’ın nöbet mevziinde arkadaşının silahının ateş alması sonucunda şehit düştüğü belirtildi. Açıklamada, “Arkadaşının silahından çıkan mermi ile boyun bölgesinden yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Uğur Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Piyade Er Uğur Çakmak’ın Balıkesir’in İvrindi ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Ailesinin İzmir’de yaşadığı şehit Piyade Er Uğur Çakmak’ın yarın öğle namazına müteakip İvrindi’de kılınacak cenaze namazının ardından İvrindi’de toprağa verilmesi bekleniyor” denildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 19:36
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