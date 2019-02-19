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Balıkesir’den Göle’ye yardım

Balıkesir’de eğitim veren Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu öğrencileri Ardahan Göle’de okuyan öğrenci arkadaşlarına yardım kampanyası düzenledi.

19 Şubat 2019 Salı 10:14
Balıkesir’den Göle’ye yardım

Balıkesir’de eğitim veren Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu öğrencileri Ardahan Göle’de okuyan öğrenci arkadaşlarına yardım kampanyası düzenledi.


Karesi Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulunda eğitim gören ilkokul öğrencileri Okul Müdürü Yüksel Selçuk ve sınıf öğretmenleri Nurullah Köse’ye giderek doğuda eğitim veren bir ilkokulla kardeş okul okul projesi yapmak istediklerini anlattılar. Okul Müdürü Selçuk ve öğretmen Köse, Ardahan ilinin Göle Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek Kardeş Okul projesini hayata geçirdiler. Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu öğrencileri kısa süre içinde yardım kampanyasına çok sayıda gıda malzemesi, bot, atkı, bere ve kırtasiye malzemesi bulunan 17 yardım kolisi hazırladılar. Ardahan’ın Göle ilçesinde bulunan Şehit Er Murat Koç ilkokulu, Karlıyazı ilkokulu, Gedik ilkokulu, Çakırüzüm ilkokulu ve Şehit Er Kazım Boyukalın ilkokuluna yardım kolileri kargo ile ulaştırıldı. Okullarda bulunan öğretmenler Balıkesir Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulun dan gelen yardım kolilerini 180 öğrenciye paylaştırdı. Ardahan Göle’de okuyan ilkokul öğrencileri yardımlar için Balıkesir’deki arkadaşlarına teşekkür mesajı ile birlikte gelen topluca fotoğraflar gönderdiler.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:14
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