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Balıkesir'den çok acı haber! Gölete giren çocuklar hayatını kaybetti

Balıkesir'in Kabakdere kırsalında orman yangınıyla mücadele kapsamında yapılan yapay gölete giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:26
Balıkesir'den çok acı haber! Gölete giren çocuklar hayatını kaybetti

Balıkesir'in kırsal Kabakdere ve Kalaycılar arasında bulunan yapay gölette iki çocuk boğuldu. Eren Deniz (16) ve Hüseyin Bulut'un (12) girdikleri suda bulunması için tüm vatandaşlar seferber olurken, yapay göletin de suyu azaltılarak çocukların bulunması için mücadele edildi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından gölette kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni kısa sürede çıkarttı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda ise ailelerin feryatları yürek dağladı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:26
  1. Balıkesir
  2. gölete giren çocuklar boğuldu
  3. Eren Deniz
  4. Hüseyin Bulut

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