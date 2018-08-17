Balıkesir'den ABD ürünlerine boykot

Konu ile ilgili açılamada bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşları, iştirakleri, şirketlerin tamamında Amerikan menşeili ürünler kullanmayacaktır. Tüm ABD ürünlerine boykot kararı almıştır. Kullandığımız yazılımlarda yerli yazılım ve açık kaynak kodlu yazılımlara geçilmesi kararı alınmıştır. Yapılan tüm ihalelerde yerli ürün teşvik edilecektir. İhale aşamasındaki tüm işlerin şartnamelerine yerli ürün şartı getirilirken, sözleşmesi imzalanmamış bütün işlerin iptal kararı verilmiştir."

Gürbüz konuşmasına "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek veriyoruz. Hükümetimizin almış olduğu boykot kararını yerelde en güçlü şekilde uygulayacağız. 2019 yılı yatırım Programı hazırlıkları kapsamında, 1,5 milyar ? yatırım bütçesinden 1 kuruş bile ABD ürünü alınmayacaktır" şeklinde devam etti.