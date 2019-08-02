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Balıkesir’deki otobüs faciası

BalıkesirBüyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını faciasında ilk dumanların araçtaki kahve makinesinden çıkmaya başladığını ifade etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:41
Balıkesir’deki otobüs faciası

BalıkesirBüyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını faciasında ilk dumanların araçtaki kahve makinesinden çıkmaya başladığını ifade etti.


Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin yangına çok kısa sürede müdahale ettiğini belirterek, "Araçta 34 yolcu ve biri şoför 3 mürettabat bulunuyor. Dumanlar kahve makinesinden gelmeye başlamış. Aldığımız bilgiler o yönde. Aracın orta kısmından dumanlar çıkmış. Muavin fark edince kaptanı uyarmış, sağa çekmişler. Ancak kapılar açıldıktan sonra oksijen hızla içeri girince duman ve alev hızlanmış. Yangın büyüyünce araç içinde panik ve izdiham yaşanmış. Yangından kaçamayan 5 kişi malesef hayatını kaybetti. Kurtulan yolcuların bir kısmı jandarmada ifade veriyor. 15-16 yaralımız var. Onların da sağlık durumları iyi" diye konuştu.


Başkan Yılmaz, orman yangını mevsimi olduğu için her 20 kilometrede bir itfaiye aracının bölgede olduğunu, ihbar sonrası 2 dakikada alevlere müdahale edildiğini hatırlatarak, "Araç alev topuna döndüğü için çok fazla yapacak bir şey kalmadı. Ancak kısa sürede alevler söndürüldü" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:41
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