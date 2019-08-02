0553 313 94 23

Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, olay yerinde incelemelerde bulundu- Vali Yazıcı:- "İlk verdiğimiz bilgilerde 3 yetişkin 2 çocuk şeklinde vermiştik ama son durum 4 yetişkin 1 çocuk şeklinde, 15 yolcu 3 farklı hastaneye kaldırılmıştı, bunlardan 4'ü taburcu oldu"- "Cumhuriyet savcımız da geldi, konuyu burada değerlendirdi. Henüz teknik ekip tam çalışmayı bitirmedi o yüzden, 'şundan başladı' şeklinde bilgi veremiyorum ama otobüsün içinden başladığı şeklinde bilgimiz var"

02 Ağustos 2019 Cuma 17:13
Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı otobüs yangınına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayın meydana geldiği Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisine gelen Yazıcı, beraberindekilerle inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Yazıcı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüste 34 yolcu ve 3 mürettebat bulunduğunu söyledi.

Yangının saat 13.15'te başladığı bilgisini aldıklarını ifade eden Vali Yazıcı, şöyle konuştu:

"Yolcularımızdan ne yazık ki 5 tanesi hayatını kaybetti. İlk verdiğimiz bilgilerde 3 yetişkin 2 çocuk şeklinde vermiştik ama son durum 4 yetişkin 1 çocuk şeklinde, 15 yolcu 3 farklı hastaneye kaldırılmıştı, bunlardan 4'ü taburcu oldu. Hastanelerde 11 tane yolcu var, 1'i ağır o da Atatürk Şehir Hastanesinde. Yangına neyin neden olduğu henüz netleşmedi, itfaiye raporu henüz oluşmadı, teknik değerlendirmeler yapılıyor. Zaten bu bir kaza değil yangın, otobüsün içinden başlayan bir yangın. Yaralılarımıza şifa diliyorum."

Yolun ulaşıma açıldığını aktaran Yazıcı, kahve makinesinden yangının çıktığı yönündeki iddialar konusundaki soruya ise, "Cumhuriyet savcımız da geldi, konuyu burada değerlendirdi. Henüz teknik ekip tam çalışmayı bitirmedi, o yüzden, 'şundan başladı' şeklinde bilgi veremiyorum ama otobüsün içinden başladığı şeklinde bilgimiz var. 17 yolcumuzun Gökçeyazı Karakolunda bilgilerine başvuruldu, sürücü de burada şu anda." şeklinde cevap verdi.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:13
  1. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya’da yanardağ alarmı
    1. Endonezya’da yanardağ alarmı
    2. Malatya'da pencereden düşen çocuk öldü
    3. Ordu'da kaybolan alzaymır hastası..
    4. GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli "sahte..
    5. Elazığ takımlarının saha sıkıntısı
    6. Grönland'da temmuzda 197 milyar ton..
    7. Kula’da trafik denetimleri artırıldı
    8. Karakoyun köprülü kavşakta çalışmalar..
    9. İzmir’in Buca ilçesinde, sürüsünün..
    10. Rusya'dan ABD açıklaması: Büyük hata..
    11. Binlerce klasik otomobil tutkunu..
    12. Sivas’ta araç sayısı azaldı
    13. Türkiye’yi, Avrupa Şampiyonasında..
    14. Başkan Pekyatırmacı:..
    15. Yağmur suyu ile kavun-karpuz..
    16. Kapalıçarşı'da altın
    17. Mısır’da 513 mahkuma af
    18. Bayramiç’ten Başkan Turgay Erdem’e..
    19. Türkeli’de tır ve kamyonlar için..
    20. ABD ile güvenli bölgeye yönelik..
    21. Jandarma trafikten helikopterli denetim
    22. Güvenli bölge için kritik tarih..
    23. Vali Kaymak: “Kavak Samsun’un..
    24. Oyuncak Kütüphanesi öğrenci ve..
    25. Akşener kurultay öncesi il..
    26. Hacca giden kişinin hacla ilgili..
    27. Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl..
    28. Yangının ardından Balıkesir Valisinden..
    29. Edirne'de 109 düzensiz göçmen yakalandı
    30. AYM’nin kararına bir tepki de Bingöl..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!