Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yolcu otobüsünde çıkan yangınla iligili "Şoför ve muavinin verdiği bilgiye göre, kahve makinesinden çıkan yangın sonrası otobüs şoför tarafından sağa yanaştırılıyor ve sakince aşağı inilmesi söyleniyor. Otobüste 34 yolcu 3 de mürettebat 37 kişi varken, arabadan inenlerin toplam sayısı şu anda 29 olarak hesaplandı." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına ilişkin bilgi verdi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şoför ve muavinin verdiği bilgiye göre, kahve makinesinden çıkan yangın sonrası otobüs şoför tarafından sağa yanaştırılıyor ve sakince aşağı inilmesi söyleniyor. Otobüste 34 yolcu 3 de mürettebat 37 kişi varken, arabadan inenlerin toplam sayısı şu anda 29 olarak hesaplandı. Yani 5 tane insanımız arabada. Şu anda savcımız, olayın başında tespitleri yapıyor, otobüsten inmiş insanların, ulaşım firmasının listesiyle."

Çok fazla yaralı olmadığını belirten Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ufak tefek yaralanmalar var hızlı inmekten kaynaklı. Hepsinin şu anda sakin bir şekilde ifadeleri alınıyor, otobüs şoförünün ve muavinlerin. Elim bir kaza. Vatandaşımız panikle araçtan inerken birbirlerini ezmesi ve yangının da hızla büyümesi sonucu burada hızlı bir sonuç alınıyor. İtfaiye grup amirliğimiz Edremit-Balıkesir yolu arasındaki Gökçeyazı beldemize 2 dakika içinde gelip müdahale ediyor. Fakat birbirlerini ezdiklerinden dolayı kapının önünde sıkışanlar, alevlerden kaynaklı, vatandaşlar tarafından kurtarılabilenler kurtarılıyor ama tahminlerimize göre 5 vatandaşımız burada, aracın içinde zehirli dumandan boğularak, daha sonrasında da alevlerin içinde kalarak vefat etmiş bulunmaktadır. Hepimizin başı sağ olsun."