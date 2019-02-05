Balıkesir'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 29 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 29 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, 16 NZ 428 plakalı yolcu otobüsü, Balıkesir-Bursa kara yolu Değirmenboğazı mevkisinde 19 SE 704 plakalı tıra arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole savrulan otobüsteki 29 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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