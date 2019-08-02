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Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı

Balıkesir’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:30
Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı

Balıkesir’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı.


Balıkesir’in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına, polis ekipleri, 112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:30
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