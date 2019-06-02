Balıkesir’de yolcu minibüsü yan yattı: 10 yaralı Balıkesir’in Gönen ilçesinde aşırı yağış nedeniyle karşı şeride geçen yolcu minibüsünün yan yatması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde aşırı yağış nedeniyle karşı şeride geçen yolcu minibüsünün yan yatması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen’den Bandırma istikametine gitmekte olan Mehmet Koca yönetimindeki 10 TY 015 plakalı yolcu minibüsü, aşırı yağış nedeniyle Cumhuriyet Meydanı 3.kilometrede karşı şeride geçerek yan yattı. Meydana gelen kazada birisi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar Gönen ve Bandırma Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.