Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? Balıkesir 8 ocak salı kar tatili son dakika

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bu illerden biri de Balıkesir oldu. Balıkesir Manyas'ta İlçe Kaymakamlığı yarın 8 ocak salı okulların tatil edilip edilmediğine yönelik açıklama yaptı.

Balıkesir Manyas'da okullar tatil mi?

Balıkesir'in Manyas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Manyas'ta da İlçe Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların, 8 Ocak'ta tatil edildiğini bildirdi. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.