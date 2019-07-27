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Balıkesir'de "yaratıcı teknolojiler atölyesi" açıldı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı:- "Çocukların eğitim ve eşitlik haklarını gözeterek, gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:48
Balıkesir'de "yaratıcı teknolojiler atölyesi" açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sabancı Üniversitesince "Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi" açıldı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Küçükköy Mahallesi'nde üniversite tarafından yaptırılan, Ayvalık Kaymakamlığı ve Belediyesince de desteklenen atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, projelerinin örnek bir model oluşturacağını söyledi.

Atölyenin önemini vurgulayan Sabancı, şöyle dedi:

"Bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak yeni ve sürdürülebilir bir eğitim sistemi oluşturduk. Küçükköy'de çocukların eğitim ve eşitlik haklarını gözeterek, gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimize de eğitimler vererek bölge okullarının da tüm yıl Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nden faydalanmasını bekliyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da atölyenin çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.

Açılışın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Törene, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ve öğrenciler katıldı.

Atölye ile 6-12 yaş arası öğrencilerin geleceğe dair ufuklarını açabilmek amacıyla yaratıcılıklarının keşfedilerek ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:48
  1. Balıkesir
  2. Güler Sabancı
  3. Sabancı Üniversitesi
  4. yaratıcı tekonolojiler atölyesi

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