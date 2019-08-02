Balıkesir’de yanan otobüsün son hali Balıkesir’in Gökçeyazı kırsal mahallesinde meydana gelen otobüs yangının ardından yanan aracın son hali görüntülendi.

Balıkesir’in Gökçeyazı kırsal mahallesinde meydana gelen otobüs yangının ardından yanan aracın son hali görüntülendi.

Meydana gelen araç yangının ardından kaldırılan güvenlik koridoru sonrası küle dönen otobüsün son hali görüntülendi. Kullanılamaz hale gelen araç olay yerinde bekletilirken bilirkişi incelemesi sonrasında yanan otobüs olay yerinden kaldırılacak.

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