Balıkesir’de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yaşanan kovalamaca neticesinde yakalanarak ceza evine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yaşanan kovalamaca neticesinde yakalanarak ceza evine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Bursa’dan Balıkesir’e uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç tespit edildi. Kırsal mahalle yollarını kullanan araç yaşanan kovalamaca neticesi durduruldu. Araç içerisinde bin 959 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli F.S.G. ile A.B. adlı şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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