Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu Balıkesir’de polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Balıkesir’de polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 40 adet ecstasy hap ile 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Dosyadaki hedef şahısların ve suç unsurlarının yakalanmasına yönelik il merkezi ve Bandırma ilçesinde eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan C.C. ve Y.C. adlı 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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