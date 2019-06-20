Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir’de polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.20 Haziran 2019 Perşembe 11:15
Balıkesir’de polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 40 adet ecstasy hap ile 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Dosyadaki hedef şahısların ve suç unsurlarının yakalanmasına yönelik il merkezi ve Bandırma ilçesinde eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan C.C. ve Y.C. adlı 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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