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Balıkesir’de Türkçülük Günü Kutlandı

Balıkesirde3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

03 Mayıs 2019 Cuma 20:23
Balıkesir’de Türkçülük Günü Kutlandı

Balıkesirde3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Balıkesir Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yürüyüş Tren garı önünden başladı. Yüzlerce kişilik kalabalık Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Kuvay-i Milliye Caddesi üzerinden Atatürk Anıtına yürüdü. Yürüyüş sırasında Türkçülüğü öven sloganlar atan grup, üzerinde Türkçülük Günü’nü kutlayan yazıların yer aldığı dövizler taşıdı.


Tren garı önünde toplanan kalabalık, en önde Türk bayrağı olmak üzere tarihteki Türk devletlerinin bayraklarını taşıyarak yürüyüşe geçti. Atatürk anıtında istiklal marşı ile başlayan tören ülkücü yemini ile sona erdi


Ülkü Ocakları Balıkesir İl Başkanı Halil Görmen anıtta yaptığı açıklamada 1944 ruhuyla hareket ettiklerini belirtirken ilim ve teknikte ilerleyerek, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen büyük devlet olmak için çalışacaklarını söyledi.


Ülkü Ocakları Balıkesir İl Başkanı Halil Görmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “3 Mayıs 1944 hadiselerinin üzerinden 75 yıl geçti. Bir avuç Türk milliyetçisinin, Türk milletinin tarihi ve kültürel gerçekleriyle çelişen yabancı fikir ceryanlarına karşı milli varlığımızı ve değerlerimizi müdafaa için verdikleri onurlu mücadelenin 75.yıl dönümünde 1944 ruhunu unutmuyor, bu destansı mücadelenin kahramanlarını hürmet ve minnetle yad ediyoruz. 3 Mayıs 1994 Ergenekon’da ateşe hükmedip dağları delen ve tüm engelleri ortadan kaldıran Türk milletinin yenilenen bir iman şuruyla ayağa kalktığı gündür. Hürriyet meşalesini tutuşturarak dört bir tarafı işgal edilmiş olan Türk vatanını selamete erdiren Atatürk’ün yaktığı Milli ateşin tekrar harladığı şanlı bir tarih. 3 Mayıs 1994’ten bugüne Türk milliyetçiliğine yönelen saldırılar farklı zamanlarda farklı tonlarda devam etmiştir. Türk milliyetçileri Türklük davasını savundukları için işkencelere maruz kalmış, devlet varlığına millet ve vatan bütünlüğümüze karşı yürütülen istila hareketlerine karşı durdukları için cezalandırılmış, milliyetçilik davası uğruna binlerce şehit ve gazi vermiştir. Türk milliyetçileri inandıkları değer uğruna karşılaştıkları zulmü sabır ve asaletle karşılamış Türk devletine ve milletine asla küsmemişlerdir. Önümüzdeki hedef açık ve nettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda Başbuğ Alpaslan Türkeş’in ışığında Bilge Türk Devlet Bahçeli’nin liderliğinde Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sinan Ateş beyefendinin yolbaşçılığında çağlar üzerinden atlayarak ilim ve teknikte ilerlemek, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen büyük devlet olmak, Türk medeniyetini tekrar dirilterek Dünyaya adalet ve nizam getirmek. Türk gençliği olarak bunu başaracak inanç ve güce sahibiz. Bu duygularla necip milletimizin 3 Mayıs Milletçiler Gününü kutluyorum”

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 20:23
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