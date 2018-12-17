Balıkesir'de trafik kazası: 3 yaralı

Balıkesir'de trafik kazası: 3 yaralı17 Aralık 2018 Pazartesi 23:16
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, otomobilin minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Özcan yönetimindeki 16 VJ 377 plakalı minibüs, Bandırma-Balıkesir kara yolu Aksakal Mahallesi mevkisinde, Aydın Karani idaresindeki 16 TU 169 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Karani ile otomobildeki Gökhan Şen ve Selami Ayyıldız yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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