Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hayatını kaybetti. Şenol Çakır (52) idaresindeki 10 K 0305 plakalı otomobil, Gönen-Manyas kara yolunda Metin Yıldız (54) yönetimindeki 10 Y 1880 plakalı kamyonla çarpıştı. Otomobil sürücüsü Çakır, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Ferhat Özbek (52), kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinde müdahalesi yapılan hafif yaralı kamyon şoförü Yıldız ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.