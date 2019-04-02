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Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü

02 Nisan 2019 Salı 12:58
Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hayatını kaybetti.

Şenol Çakır (52) idaresindeki 10 K 0305 plakalı otomobil, Gönen-Manyas kara yolunda Metin Yıldız (54) yönetimindeki 10 Y 1880 plakalı kamyonla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Çakır, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Ferhat Özbek (52), kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinde müdahalesi yapılan hafif yaralı kamyon şoförü Yıldız ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 12:58
  1. Balıkesir
  2. Gönen
  3. Trafi Kazası

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