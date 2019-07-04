0553 313 94 23

Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 1.9arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre 2019 yılı Mayıs ayında Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:32
Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 1.9arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre 2019 yılı Mayıs ayında Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1.9 oranında artarak 481 bin 250’ye ulaştı.


TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Balıkesir’ de Mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre binde 0.2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1.9 oranında artış gösterdi. Mayıs ayı sonu itibarıyla Balıkesir’de trafiğe kayıtlı toplam 481 bin 250 adet taşıt belirlendi. Taşıtların rakamlara göre dağılımı incelendiğinde ise 64 bin traktör,116 bin 210 motosiklet, bin 75 özel amaçlı araç, 209 bin 176 otomobil, 68 bin 486 kamyonet, 12 bin 440 kamyon, 3 bin 511 otobüs, 6 bin 352 minübüs bulunuyor. Yüzdesel oranda taşıtlar incelendiğinde yüzde 43,5’ ini otomobil, yüzde 1.3’ ünü minibüs, yüzde 0.7’ sini otobüs, yüzde 14.2’ sini kamyonet, yüzde 2.6’ sını kamyon, yüzde 24.1’ ini motosiklet, yüzde 0.2’ sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 13.3’ ünü ise traktörler oluşturuyor. Açıklanan rakamlara göre Balıkesir en çok traktöre sahip iller arasında 5. Sırada yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şuhut Hayvan Borsası’nın hayvan indirme rampasına ilave ek yapılıyor
    1. Şuhut Hayvan Borsası’nın hayvan..
    2. Dev araştırma sonucu yayınlandı!..
    3. Yukatel Denizlispor, Afyonkarahisar'a..
    4. Merkez Bankası rezervleri
    5. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    6. Amed Sportif Faaliyetler futbolcu..
    7. CHP'li belediyeden ulaşıma yüzde 40 zam
    8. Gençlerbirliği’nde Başkan Cavcav ile..
    9. "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"..
    10. Kaymakam İnci, uyuşturucuyla mücadele..
    11. Esed rejimi 6 ayda bin 500'den fazla..
    12. İl Özel İdaresi ile ASKF arasında..
    13. Yüksekova’dan sınıra askeri sevkıyat
    14. TBMM Dışişleri Komisyonu
    15. Köylerde çocuklar ‘Bilim, Doğa ve..
    16. Leicester City, Ayoze Perez'i transfer..
    17. Başkan Çolakbayrakdar, başarılı..
    18. Adliyeden kaçtı, otogarda yakayı ele..
    19. Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK..
    20. Hatayspor’da Bobo sesleri
    21. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü..
    22. Resmen duyurdular! Galatasaray'dan..
    23. Bodrum’da trafik kazası; 1 yaralı
    24. Anadolu Farm Kurucusu: “Dolandırma..
    25. YÖK'ten yeni atanan rektörlere uyarı
    26. Nem böceği ısırığına dikkat! Tek..
    27. Çan Belediye Başkanı Öz, güreşçileri..
    28. Meram’da bir haftada 4 bin 200 konutta..
    29. Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı
    30. Küçük İskender, son yolculuğuna..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”