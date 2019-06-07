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Balıkesir'de tekne motoru çalan şüpheli tutuklandı

07 Haziran 2019 Cuma 11:19
Balıkesir'de tekne motoru çalan şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde teknenin motorunu çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde, kıyıya bağlı teknede meydana gelen motor hırsızlığı olayı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin S.Ö. (41) ve S.E. (33) oldukları tespit edildi.

Tekne motorunu çaldığı tespit edilen S.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken diğer şüpheli S.E'nin yakalanması için çalışma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:19
  1. Balıkesir
  2. Edremit
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