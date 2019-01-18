Balıkesir'de tarihi eser operasyonu Operasyonda Kilikya dönemine ait "Yıldız Avcısı" heykeli ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, Kilikya dönemine ait olan olduğu belirlenen "Yıldız Avcısı" heykeli ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karesi ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki bir araçta arama yaptı. Aramada, Kilikya dönemine ait olduğu değerlendirilen "Yıldız Avcısı" heykeli bulundu.

Olayla ilgili A.A. ve A.D. gözaltına alındı.



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