Balıkesir'de tarihi binada yıkılma tehlikesi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Edremit ilçesinde, SİT alanı kapsamında ve kullanılmayan eski Rum evi kısmen yıkıldı, tarihi yapının çevresindeki iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kapıcıbaşı Mahallesi Gaziilyas Caddesi'ndeki atıl haldeki eski Rum evinin duvarlarından parçaların düşmesi üzerine vatandaşlar, Edremit Belediyesi Zabıta ekiplerine durumu bildirdi.

Tarihi yapının çatı kısmının beton elektrik direğine yaslanarak ayakta kaldığının görülmesi üzerine, zabıta ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. UEDAŞ yetkililerine konuyla ilgili bilgi verilerek, tarihi yapının yaslandığı direkteki enerji kesildi.

Tarihi binanın yıkılma tehlikesine karşı, çevrede bulunan iki evde oturan 6 kişi tahliye edildi. İki aile, belediyeye ait Edremit Oteli'ne yerleştirildi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kullanılmayan tarihi binanın iki cephesinin kısmen yıkıldığını belirtti.

İlçede çok sayıda SİT alanı kapsamında olan tarihi binaların bulunduğunu anlatan Saka, "Bu binaların birçoğu zamana karşı direnemeyerek kısmen veya tamamen yıkılmış durumda. Bugün de meydana gelen tarihi yapının çok fazla tehlikeli bir duruma geldiği ve elektrik direğine yaslanarak ayakta durduğu tespit edildi. Tarihi yapının yıkılması durumunda zarar görecek 2 evde oturan aileleri güvenlik amaçlı tahliye ettik. Ailelerimizi bu gece belediyemize ait otelimizde konuk edeceğiz. Yarın gerekli görüşmeler sonucu binanın durumuyla ilgili detaylı incelemenin ardından çalışmalara başlanacak." diye konuştu.

Saka, tarihi binadaki yıkılmaların dün akşam yaşanan Ayvacık depreminin ardından meydana gelmiş olabileceğini düşündüklerini de sözlerine ekledi.