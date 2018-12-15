Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Bandırma ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı15 Aralık 2018 Cumartesi 18:52
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Galericiler Sitesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavga sırasında Ali Aydın Bükey (43), Nurettin Bükey (41) ve Ramazan Gülcü (38) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Aydın Bükey ile Ramazan Gülcü kurtarılamadı.
Kavgaya karıştıkları değerlendirilen bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
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