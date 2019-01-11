0553 313 94 23

Balıkesir'de şiddetli yağış

Edremit ve Ayvalık ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

11 Ocak 2019 Cuma 16:45
Balıkesir'de şiddetli yağış

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde, şiddetli yağış etkili oldu.

Edremit ilçesine bağlı Şahin Deresi Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu 3 çam ağacı, iki katlı bir evin üzerine devrildi. Yazlık evde maddi hasar meydana geldi.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, toprak kaymasının meydana geldiği sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

- Biriken suların tahliyesi için çalışma başlatıldı

Ayvalık ilçesinde de gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçeye bağlı 150 Evler Mahallesi'ndeki eski garaj ve çevresi başta olmak üzere, 06 Mevkii ile Altınova ve Sarımsaklı'da biriken sular hayatı olumsuz etkiledi. Yağış yüzünden vatandaşlar ve sürücüler, zor anlar yaşadı. Sahilkent Mahallesi'ndeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Ayvalık'ın kırsal mahallelerinde de etkili olan sağanak, bazı ekili alanlarda zarara yol açtı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 16:45
  1. Balıkesir
  2. Edremit
  3. yağmur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diabate Sivasspor'da
    1. Diabate Sivasspor'da
    2. Yıldız Tilbe'den Canan Karatay'a destek
    3. AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    5. Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
    6. Erdoğan: "Şu anda 1 milyonun üzerinde..
    7. Göbeklitepe 2019 Unesco Dünya tarih..
    8. AK Parti Araklı belediye başkan adayı..
    9. Açıklama geldi: 200 bin Suriyeli..
    10. Erdoğan: "Adı yalancı çobana çıkmış..
    11. Muhtarlık seçmen listesi sorgulama
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Kimi..
    13. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim..
    14. Erdoğan: "Ülkenin hiçbir meselesi..
    15. Türk heyeti ABD'ye gidiyor! Detaylar..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini..
    17. Yaralı dağ keçisini jandarma kurtardı
    18. Dev banka altın için fiyat tahminini..
    19. Yunanistan'dan Almanya'ya 'savaş..
    20. ÖKK davasında ara karar
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!