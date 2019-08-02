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Balıkesir'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangında ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildiği bildirildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:44
Balıkesir'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangında ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildiği bildirildi.
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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:44
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