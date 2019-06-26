Balıkesir’de Şehir Koordinasyon Merkezi kuruluyor

Vatandaşların beklentilerine en kısa sürede çözümler üretmek için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve 20 ilçe belediye başkanı, ’Şehir Koordinasyon Merkezi’ kurulması kararı aldı. Başkan Yılmaz, "Ortak akıl ve uyum içerisinde, siyaset üstü bir yaklaşım ile çalışarak bu şehrin 5 yılını birlikte planlamak istiyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın başkanlığında 20 ilçe belediye başkanı, ’Stratejik Plana Hazırlık İlçe Koordinasyon Toplantısı’nda bir araya geldi. Kurulacak olan Şehir Koordinasyon Merkezi ile ilgili detayların görüşüldüğü toplantıda ayrıca şehirle ilgili paylaşım ve istişarelerde bulunuldu.Balıkesir’i hayal edilen noktaya getirmek için 20 belediye başkanı ile ortak hareket etmek ve uyumlu çalışmak istediklerini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "Ortak akıl ve uyum içerisinde çalışarak bu şehrin 5 yılını birlikte planlamamız gerekiyor. Balıkesir için dertlenmek, Balıkesir’i konuşmak siyaset üstü bir yaklaşım gerektiriyor. Bunun için de birlikte düşünmemiz, birlikte hareket etmemiz, bu şehri birlikte yönetmemiz gerekiyor" dedi.

Şehrin öncelikleri önceliğimiz

"Şehrin öncelikleri, önceliğimiz" diyen Başkan Yücel Yılmaz, şehri konuşan, şehirle ilgili dertlenen insanlardan oluşan bir altyapıyı kurmak istediklerini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi ile 20 ilçe belediyesinin etkin bir koordinasyonla çalışıp vatandaşların beklentilerine en kısa sürede çözümler üretmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, bu süreci en verimli şekilde yönetmek adına "Şehir Koordinasyon Merkezi"nin kurulumu için çalışmalara başladıklarını belirtti. Şehir Koordinasyon Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşlar ve ilçe belediyeleri arasında bilgi akışının ve koordinasyonun sağlanması, gelen talep ve isteklerin ilgili birimlere ulaştırılıp en kısa sürede çözüme kavuşturulması ve tüm bu aşamalarda vatandaşa geri dönüşlerin yapılarak bilgilendirilmesi, ayrıca vatandaş memnuniyetinin sağlanması hedefleniyor.