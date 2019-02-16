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Balıkesir'de sahte para operasyonu

16 Şubat 2019 Cumartesi 04:37
Balıkesir'de sahte para operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sahte para bastıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A. ve M.D'nin kimyasal yöntemlerle para çoğaltabildikleri vaadiyle bazı kişilerden 20 bin avro aldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, sahte para basımında kullanıldığı değerlendirilen para kalıpları, 1 çelik yelek, 1 tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.

E.A. ve M.D. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 04:37
  1. Balıkesir
  2. kalpazan çetesi
  3. polis
  4. sahte para operayonu

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