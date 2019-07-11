Balıkesir'de sağanak ve hortum
Ayvalık ilçesinde, deniz kıyısındaki iş yerleri ve otomobiller sağanak ve hortumdan zarar gördü11 Temmuz 2019 Perşembe 05:19
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sağanak ve oluşan hortum nedeniyle iş yerleri ve otomobiller zarar gördü.
İlçede sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 5 dakika süren hortum, Cumhuriyet Meydanı ile Sefa Mahallesi'nde deniz kıyısındaki kafeteryalarla, ana cadde üzerindeki iş yerlerine zarar verdi.
Altınova Mahallesi ile Sahilkent Mahallesi'nde de etkili olan hortum zaman zaman enerji kesintilerine yol açarken, bazı ağaçlar otomobillerin üstüne devrildi.
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