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Balıkesir’de resmi bayramlaşma

Balıkesir’de Ramazan Bayramı nedeniyle Öğretmenevinde resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

04 Haziran 2019 Salı 17:41
Balıkesir’de resmi bayramlaşma

Balıkesir’de Ramazan Bayramı nedeniyle Öğretmenevinde resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri, düzenlenen törende vatandaşlarla bayramlaştı.


Balıkesir Öğretmenevinde düzenlenen resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen.Kemal Turan, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, CHP Balıkesir Milletvekilleri Fikret Şahin, Ahmet Akın, BAÜN Rektörü Prof.Dr.İlter Kuş, Baro Başkanı Av. Erol Kayabay, tebrikleri kabul etti. Vali Ersin Yazıcı, vatandaşların bayramlarını kutlayarak, birlik ve beraberliğin önemine değinerek bayram günlerinde sevincin doruğa çıktığını belirtti.Vali Yazıcı bayram kutlamasına vatandaşların yoğun katılımının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bayramların, geleceğe beslenen umudun yeşerdiği müstesna günler olduğunu söyleyerek "Bugün Balıkesirli hemşehrilerimizle ve tüm devlet dairelerinin müdürleriyle birlikte bayramlaştık. Halkımızla beraber olduk onun için çok mutluyuz. Her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programımızda vatandaşlarımızla kucaklaştık. Ramazan Bayramının Balıkesir’e, devletimize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Ramazan Bayramı vesilesiyle bir kez daha tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ramazan Bayramının; Balıkesirimizin, Devletimizin, milletimizin, tüm insanlığın ve dünyamızın barış, huzur ve sonsuz mutluluğa kavuşmasına vesile olmasını diler, bütün Balıkesirli Hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutlar, sevgi ve saygılar sunarım”dedi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 17:41
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