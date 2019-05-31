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Balıkesir’de Ramazan Bayramı tedbirleri açıklandı

Balıkesir Valiliği, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur içinde geçirebilmesi için bir dizi tedbir aldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:09
Balıkesir’de Ramazan Bayramı tedbirleri açıklandı

Balıkesir Valiliği, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur içinde geçirebilmesi için bir dizi tedbir aldı.


Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı’nda kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşların istek ile şikayetlerinin zamanında değerlendirilmesi için bir dizi önlem alındığı kaydedildi. Buna göre, "1 Haziran 2019 Cumartesi gününden itibaren başlayarak 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla; emniyet, asayiş, trafik, sağlık, belediye, iletişim, elektrik, karayolları ve diğer hizmetlerle ilgili olarak Valiliğimizce aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik kontrollerini mevcut genelgeler ve emirler doğrultusunda sürdüreceklerdir. Trafik akışının düzenli sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerini takviye ederek, kendi yönlerinden gerekli tedbirleri alacaktır. Ramazan Bayramı tatili süresince İl Jandarma Komutanlığına bağlı tüm birimlerde 24 saat esasına göre meydana gelebilecek olayları önlemek ve müdahale etmek için yeterli personeli görevlendirerek gerekli tedbirleri alacaktır" denildi.


Açıklamanın devamında ise şunlar aktarıldı: "Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımı ile ilgili denetimlere önem verilecektir. Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin inanç ve farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecektir. TEİAŞ Balıkesir İletim İşletme ve Bakım Müdürlüğü ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş elektrik arızalarının giderilmesi için nöbetçi personel bulundurulacaktır.


Başta Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere İlçe Belediye Başkanlıkları da Ramazan Bayramı tatili süresince hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için yeterli eleman görevlendirilerek gerekli önlemleri alacaklardır. Belediye Başkanlıkları, iş yeri denetim faaliyetlerine ağırlık verecek, yangın, kanalizasyon ve su arızalarına karşı mevcut planlarını gözden geçirecek, nöbetçi ekipler takviye edilecek, olası durumlara karşı hazırlıklı olacaklardır"

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:09
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