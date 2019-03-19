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Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu

Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.

19 Mart 2019 Salı 16:28
Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu

Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla, biri HDP'nin Karesi Belediye Meclisi üyesi adayı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, aralarında HDP'nin Karesi Belediye Meclisi üyesi adayı Yurdanur G'nin de olduğu 8 zanlıyı yakalayan ekipler, söz konusu adreslerde dijital materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra emniyet müdürlüğüne getirildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:28
  1. Balıkesir
  2. Terör örgütü PKK operasyonu

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