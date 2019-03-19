Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 zanlı yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 zanlıyı yakalayan ekipler, söz konusu adreslerde dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra emniyet müdürlüğüne getirildi.

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