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Balıkesir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Burhaniye ilçesindeki kazada motosiklet sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti

20 Kasım 2018 Salı 20:48
Balıkesir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu karı-koca hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.K. yönetimindeki 34 RLD 69 plakalı otomobil ile Hüseyin Budak yönetimindeki plakasız motosiklet, Balıkesir-İzmir kara yolu Burhaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin ile eşi Sevgi Budak, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çift, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:48
  1. Balıkesir
  2. trafik kazası

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