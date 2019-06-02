Balıkesir'de otobüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı Gönen-Bandırma seferini yapan halk otobüsünün devrilmesi nedeniyle yaralanan 9 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.K. (60) idaresindeki 10 TY 015 plakalı halk otobüsü, Gönen-Bandırma kara yolunun 5. kilometresinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Araç, daha sonra yana devrildi. Kazada, Gönen-Bandırma seferini yapan otobüsteki kişilerden 9'u yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeliha Çekiç (69), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.