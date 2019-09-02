Balıkesir'de orman yangını
Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı02 Eylül 2019 Pazartesi 20:09
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Oduncuyolu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale için bölgeye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce 2 helikopter, 15 arazöz 50 personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanın zarar gördüğü belirlenmeye çalışılıyor.
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