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Balıkesir'de organize suç örgütüne yönelik operasyon

Özel harekat polisinin de katılımıyla 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı- Zanlıların bazı suçları işlediği, ayrıca kendilerine yardımcı olan bir doktor aracılığıyla usulsüz rapor sağlayarak, adli denetim kurallarını ihlal ettiği öne sürüldü

07 Şubat 2019 Perşembe 17:14
Balıkesir'de organize suç örgütüne yönelik operasyon

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, organize suç örgütüne yönelik operasyonda, bazı suçlara karıştıkları ve usulsüz rapor sağlayarak, haklarındaki adli denetim kurallarını ihlal ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 aylık planlı çalışmalar ve takip sonucu, "nitelikli yağmaya teşebbüs, silahlı tehdit, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, kumar oynatma, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde bulundurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri öne sürülen 11 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ayrıca zanlıların, kendilerine yardımcı olan bir doktor aracılığıyla usulsüz rapor temin ettikleri belirlendi.

Özel harekat polislerinin de katılımıyla önceden belirlenen 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden birinin, polisleri görünce evindeki dolapta saklanmaya çalıştığı vurgulandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız oldukları bildirilen iki tabanca ve üç av tüfeği, çelik yelek, çok sayıda çek ve senedin yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 100 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan örgüt üyelerinin daha önce de yakalandığı, cezaevinde tutuldukları sırada sevk alıp, dışarıdaki bir hastanede kendilerine yardımcı olan doktordan usulsüz rapor alarak, adli denetim koşullarını ihlal ettikleri belirtildi.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 17:14
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