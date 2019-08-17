Balıkesir'de 100 bin adet makaron ele geçirildi Sındırgı ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu, 100 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'de polis ekipleri kargo şirketleri aracılığıyla kaçakçılık yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen emniyet güçleri, Sındırgı ilçesinde takibe aldıkları kargo aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 100 bin adet makaron olarak adlandırılan sahte bandrollü boş filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. AA'nın haberine göre; ekipler, araçta bulunan gümrük kaçağı makaronun göndericisi H.Ş. ve alıcısı M.A'yı gözaltına aldı.

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