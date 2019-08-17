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Balıkesir'de 100 bin adet makaron ele geçirildi

Sındırgı ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu, 100 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:28
Balıkesir'de 100 bin adet makaron ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'de polis ekipleri kargo şirketleri aracılığıyla kaçakçılık yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen emniyet güçleri, Sındırgı ilçesinde takibe aldıkları kargo aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 100 bin adet makaron olarak adlandırılan sahte bandrollü boş filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, araçta bulunan gümrük kaçağı makaronun göndericisi H.Ş. ve alıcısı M.A'yı gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:28
  1. Balıkesir
  2. kaçakçılık operasyonu
  3. makaron

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